Пятница-развратница: самые позитивные анекдоты на вечер

Жена пришла домой пьяная и, чтобы муж не заметил, быстренько открыла ноутбук и сидит с умной улыбкой.

Муж:

- Люся, закрой дипломат и ложись спать!

Надпись на зубной пасте "Одобрено ассоциацией стоматологов", все равно что надпись на дихлофосе "Одобрено ассоциацией тараканов".

- Сколько стоит аренда этой шикарной квартиры?

- Девушка, это винный погреб.

Мы любим играть с женой в такую игру: она обстоятельно рассказывает мне что-то полчаса, потом неожиданно спрашивает мое мнение на этот счет, и я должен хотя бы примерно угадать, о чем идет речь.

Компания выходит из караоке:

- Думаю, сегодня Мэрилин Мэнсон в гробу перевернулся.

- Он же не умер.

- А ты думаешь, он в постели спит?