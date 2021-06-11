Пятница-развратница: самые позитивные анекдоты на вечер

Жена пришла домой пьяная и, чтобы муж не заметил, быстренько открыла ноутбук и сидит с умной улыбкой.
Муж:
- Люся, закрой дипломат и ложись спать!
Надпись на зубной пасте "Одобрено ассоциацией стоматологов", все равно что надпись на дихлофосе "Одобрено ассоциацией тараканов".
- Сколько стоит аренда этой шикарной квартиры?
- Девушка, это винный погреб.
Мы любим играть с женой в такую игру: она обстоятельно рассказывает мне что-то полчаса, потом неожиданно спрашивает мое мнение на этот счет, и я должен хотя бы примерно угадать, о чем идет речь.
Компания выходит из караоке:
- Думаю, сегодня Мэрилин Мэнсон в гробу перевернулся.
- Он же не умер.
- А ты думаешь, он в постели спит?