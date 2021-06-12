Хорошее настроение с утра: свежая порция смешных шуток

Бухгалтер говорит жене:

- Ты мой самый ценный пассив.

Она в ответ:

- Как пассив? Я же самая лучшая твоя собственность, значит я - актив!

- Активы доходные, а пассивы расходные.

Сел в беспилотное такси и говорю вслух:

- Ничего себе, автомобиль без водителя.

А машина в ответ:

- Знаете, вообще-то я искусственный интеллект для сложных бизнес-процессов, а такси это так, для души...

- Ты своей жене во время секса смотришь в глаза?

- Случилось один раз, но она сильно разозлилась, когда увидела меня через окно...

Забавно слышать в торговом центре по громкой связи: "Найден слуховой аппарат, обращаться в справочную".

Муж и жена на кухне:

- Милый, вынеси мусор.

- Ай, потом.

- Ну, тогда поешь.

- Ну вот, сразу бы так! Не хочешь нести мусор - поешь!

- Конечно, милый, мусор ведь надо куда-то девать.