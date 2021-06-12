Хорошее настроение с утра: свежая порция смешных шуток

Бухгалтер говорит жене:
- Ты мой самый ценный пассив.
Она в ответ:
- Как пассив? Я же самая лучшая твоя собственность, значит я - актив!
- Активы доходные, а пассивы расходные.
Сел в беспилотное такси и говорю вслух:
- Ничего себе, автомобиль без водителя.
А машина в ответ:
- Знаете, вообще-то я искусственный интеллект для сложных бизнес-процессов, а такси это так, для души...
- Ты своей жене во время секса смотришь в глаза?
- Случилось один раз, но она сильно разозлилась, когда увидела меня через окно...
Забавно слышать в торговом центре по громкой связи: "Найден слуховой аппарат, обращаться в справочную".
Муж и жена на кухне:
- Милый, вынеси мусор.
- Ай, потом.
- Ну, тогда поешь.
- Ну вот, сразу бы так! Не хочешь нести мусор - поешь!
- Конечно, милый, мусор ведь надо куда-то девать.