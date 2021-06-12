Оставайтесь оптимистами: лучшие анекдоты на день

- Мама! Я сегодня получил высокий балл в тестировании!
- Это замечательно! А что это был за тест?
- Тест на содержание алкоголя в крови...
- Ты постирал носки?
- Ага.
- С порошком?
- С отвращением...
Психолог - это демо-версия психоаналитика, а психоаналитик - это последнее предупреждение перед психиатром.
- Скажите, вы бы хотели, чтобы ваши дети походили на вас?
- Нет! Зачем мне в семье идиоты?
Сырость, леденящая душу, небритые зверские лица вокруг, лживые гортанные выкрики, осклизлые извивающиеся черви, острые металлические крючья, рвущие плоть, руки и одежда, запачканные кровью, полтора десятка трупов под ногами и в конце зловещее пламя в ночи - все это я увидел своими глазами во время рыбалки с друзьями.