Оставайтесь оптимистами: лучшие анекдоты на день

- Мама! Я сегодня получил высокий балл в тестировании!

- Это замечательно! А что это был за тест?

- Тест на содержание алкоголя в крови...

- Ты постирал носки?

- Ага.

- С порошком?

- С отвращением...

Психолог - это демо-версия психоаналитика, а психоаналитик - это последнее предупреждение перед психиатром.

- Скажите, вы бы хотели, чтобы ваши дети походили на вас?

- Нет! Зачем мне в семье идиоты?

Сырость, леденящая душу, небритые зверские лица вокруг, лживые гортанные выкрики, осклизлые извивающиеся черви, острые металлические крючья, рвущие плоть, руки и одежда, запачканные кровью, полтора десятка трупов под ногами и в конце зловещее пламя в ночи - все это я увидел своими глазами во время рыбалки с друзьями.