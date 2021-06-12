Оставайтесь оптимистами: лучшие анекдоты на день

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Суббота, 12.06.2021
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Обновлено 10:58 Сегодня Телеграф

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- Ага.

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Сырость, леденящая душу, небритые зверские лица вокруг, лживые гортанные выкрики, осклизлые извивающиеся черви, острые металлические крючья, рвущие плоть, руки и одежда, запачканные кровью, полтора десятка трупов под ногами и в конце зловещее пламя в ночи - все это я увидел своими глазами во время рыбалки с друзьями.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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