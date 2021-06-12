Отборные шутки в субботу: веселые анекдоты на вечер

В пьяной драке между трудовиком и физруком у трудовика шансов победить намного больше, потому что в этом деле табурет намного эффективнее баскетбольного мяча.

Ребенок рассматривает семейный альбом:

- Мама, а кто это с тобой здесь на пляже - такой красивый, мускулистый и кучерявый дядька?

- Это твой папа!

- А кто тада этот толстый, лысый хмырь, который живет с нами!?

Обращается дамочка в службу технической поддержки:

- Подскажите, пожалуйста, что мне делать. Мышку довожу до края коврика, а курсор до края экрана не доходит? На другом конце провода слышит совет:

- Попробуйте коврик купить размером с экран монитора.

- Я - толстая...

- Да нормальная ты, Лен!

- Нет, я толстая! Я разобрала шкаф, нашла там прошлогодние джинсы и не смогла в них влезть. Я умру, задохнувшись под собственными жирами!

- Я так понимаю, что коньяк в шкафу ты тоже нашла...

В магазине старая еврейка говорит продавцу:

- Деточка, дай мне, пожалуйста, десять граммов сыра.

- Вы что, издеваетесь?

- Боже упаси! Если бы я издевалась, я бы тебя еще попросила нарезать.