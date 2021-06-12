Отборные шутки в субботу: веселые анекдоты на вечер

В пьяной драке между трудовиком и физруком у трудовика шансов победить намного больше, потому что в этом деле табурет намного эффективнее баскетбольного мяча.
Ребенок рассматривает семейный альбом:
- Мама, а кто это с тобой здесь на пляже - такой красивый, мускулистый и кучерявый дядька?
- Это твой папа!
- А кто тада этот толстый, лысый хмырь, который живет с нами!?
Обращается дамочка в службу технической поддержки:
- Подскажите, пожалуйста, что мне делать. Мышку довожу до края коврика, а курсор до края экрана не доходит? На другом конце провода слышит совет:
- Попробуйте коврик купить размером с экран монитора.
- Я - толстая...
- Да нормальная ты, Лен!
- Нет, я толстая! Я разобрала шкаф, нашла там прошлогодние джинсы и не смогла в них влезть. Я умру, задохнувшись под собственными жирами!
- Я так понимаю, что коньяк в шкафу ты тоже нашла...
В магазине старая еврейка говорит продавцу:
- Деточка, дай мне, пожалуйста, десять граммов сыра.
- Вы что, издеваетесь?
- Боже упаси! Если бы я издевалась, я бы тебя еще попросила нарезать.