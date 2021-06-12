Скачать
Суббота, 12.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Байден готовит Путину жесткую встречу: что Time пишет о саммите в Женеве
Байден готовит Путину жесткую встречу: что Time пишет о саммите в Женеве
Человека внесли в реестр олигархов. Чем это грозит? Закон Зеленского вызвал массу вопросов
Человека внесли в реестр олигархов. Чем это грозит? Закон Зеленского вызвал массу вопросов
У Байдена есть огромный козырь: почему Украина никогда не станет членом НАТО и это устроит всех
У Байдена есть огромный козырь: почему Украина никогда не станет членом НАТО и это устроит всех
Упал с полки: в поезде "Укрзалізниці" произошла трагедия с молодым мужчиной
Упал с полки: в поезде "Укрзалізниці" произошла трагедия с молодым мужчиной

Отборные шутки в субботу: веселые анекдоты на вечер

Отборные шутки в субботу: веселые анекдоты на вечер
Обновлено 16:52 Сегодня Телеграф

В пьяной драке между трудовиком и физруком у трудовика шансов победить намного больше, потому что в этом деле табурет намного эффективнее баскетбольного мяча.

Ребенок рассматривает семейный альбом:

- Мама, а кто это с тобой здесь на пляже - такой красивый, мускулистый и кучерявый дядька?

- Это твой папа!

- А кто тада этот толстый, лысый хмырь, который живет с нами!?

Обращается дамочка в службу технической поддержки:

- Подскажите, пожалуйста, что мне делать. Мышку довожу до края коврика, а курсор до края экрана не доходит? На другом конце провода слышит совет:

- Попробуйте коврик купить размером с экран монитора.

- Я - толстая...

- Да нормальная ты, Лен!

- Нет, я толстая! Я разобрала шкаф, нашла там прошлогодние джинсы и не смогла в них влезть. Я умру, задохнувшись под собственными жирами!

- Я так понимаю, что коньяк в шкафу ты тоже нашла...

Оставайтесь оптимистами: лучшие анекдоты на день

В магазине старая еврейка говорит продавцу:

- Деточка, дай мне, пожалуйста, десять граммов сыра.

- Вы что, издеваетесь?

- Боже упаси! Если бы я издевалась, я бы тебя еще попросила нарезать.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 201

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Путин накануне встречи с Байденом по-новому ответил на слова про убийцу
02 Стали известны результаты переговоров УАФ с УЕФА по форме сборной Украины
03 США предоставят Украине военную помощь: какое оружие получим
04 Сделал "селфи": китайский марсоход Zhurong Mars прислал новые фото
05 Играла возле дома и исчезла: на Николаевщине всю ночь искали двухлетнюю девочку (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Байден отказался давать совместную пресс-конференцию с Путиным после переговоров: названа причина
Байден отказался давать совместную пресс-конференцию с Путиным после переговоров: названа причина
В Харькове проучили парня, который зверски избивал девушек ногами по голове, но история на этом не закончится
В Харькове проучили парня, который зверски избивал девушек ногами по голове, но история на этом не закончится
Подкопаева попала в скандал из-за задавленных в Киеве утят (фото)
Подкопаева попала в скандал из-за задавленных в Киеве утят (фото)
Вакарчук разошелся со своей женой
Вакарчук разошелся со своей женой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь