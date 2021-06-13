Утренняя порция отменных шуток: анекдоты, которые улыбнут

- Дорогой, ты сходил за мясом, сделал фарш, выгулял собаку, наказал сына?
- Скажем так, я решил все эти проблемы приготовлением фарша.
Парень - своей девушке:
- Слушай, у меня завтра квартира будет пустая. Приедешь?
- Зачем?
- Ну как. Мебель купим, а потом обставлять начнем.
- А твой муж курит?
- Да, только после секса.
- А здоровье?
- Ну, я думаю, две-три сигареты в год не повредят.
День святого Валентина.
- С праздником, вот тебе кусок красного картона.
- А тебе вот кусок розового.
- Мы с тобой самые счастливые!
Я никогда статьи по мотивации не дочитываю. Там всегда есть пункт - прекратите всякую хрень в интернете читать, и я эти статьи сразу закрываю.