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Воскресенье, 13.06.2021
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Утренняя порция отменных шуток: анекдоты, которые улыбнут

Утренняя порция отменных шуток: анекдоты, которые улыбнут
06:00 Сегодня Телеграф

- Дорогой, ты сходил за мясом, сделал фарш, выгулял собаку, наказал сына?

- Скажем так, я решил все эти проблемы приготовлением фарша.

Парень - своей девушке:

- Слушай, у меня завтра квартира будет пустая. Приедешь?

- Зачем?

- Ну как. Мебель купим, а потом обставлять начнем.

- А твой муж курит?

- Да, только после секса.

- А здоровье?

- Ну, я думаю, две-три сигареты в год не повредят.

День святого Валентина.

- С праздником, вот тебе кусок красного картона.

- А тебе вот кусок розового.

- Мы с тобой самые счастливые!

Отборные шутки в субботу: веселые анекдоты на вечер

Я никогда статьи по мотивации не дочитываю. Там всегда есть пункт - прекратите всякую хрень в интернете читать, и я эти статьи сразу закрываю.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 284

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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