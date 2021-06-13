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Воскресенье, 13.06.2021
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Посмейтесь сегодня от души: уморительные анекдоты на день

Посмейтесь сегодня от души: уморительные анекдоты на день
Обновлено 11:32 Сегодня Телеграф

Отец с сыном на ночной рыбалке. Сын смотрит в ночное небо и спрашивает отца:

- Пап, а как погибают звезды?

- Обычно от передоза, сынок.

- Злая королева заколдовала меня, и теперь я каждый вечер вынужден заливаться пивасом.

- Моя любовь поможет снять заклятье!

- Это лишнее.

- Вы продали мне вместо голландского швейцарский сыр!

- А вы что, с ним разговаривали?

Многие несут доктору букеты.

К хирургу идут с букетом роз, к терапевту - гвоздик, к венерологу - со своим...

Утренняя порция отменных шуток: анекдоты, которые улыбнут

По данным Центра маркетинговых исследований: самыми популярными услугами на рынке являются услуги "Муж на день" и "Жена на 10 минут".

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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