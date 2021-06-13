Посмейтесь сегодня от души: уморительные анекдоты на день

Отец с сыном на ночной рыбалке. Сын смотрит в ночное небо и спрашивает отца:
- Пап, а как погибают звезды?
- Обычно от передоза, сынок.
- Злая королева заколдовала меня, и теперь я каждый вечер вынужден заливаться пивасом.
- Моя любовь поможет снять заклятье!
- Это лишнее.
- Вы продали мне вместо голландского швейцарский сыр!
- А вы что, с ним разговаривали?
Многие несут доктору букеты.
К хирургу идут с букетом роз, к терапевту - гвоздик, к венерологу - со своим...
По данным Центра маркетинговых исследований: самыми популярными услугами на рынке являются услуги "Муж на день" и "Жена на 10 минут".