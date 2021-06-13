Вечер воскресенья должен быть веселым: новые шутки

Ученые обнаружили, что водка является надежным средством от рака. Чем больше вы пьете водки, тем меньше шансов у вас умереть от рака.

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На сложную работу требуются непростые люди за нелёгкие деньги.

Настоящие женщины никогда не выходят замуж за настоящих мужчин, потому что настоящие женщины никогда сразу не соглашаются, а настоящие мужчины никогда не предлагают дважды.

Знаете ли вы, что если девушка красит ресницы более девяти раз в день, то велика вероятность застудить гланды.

Знаешь, что твоя очередь медленно двигается только из-за тебя? Не веришь? Перейди в соседнюю очередь и она начнет двигаться медленнее, а та, которую ты покинул - быстрее. Свали уже из магазина, урод, дай людям возможность поскорее отовариться и пойти домой!