Улыбка с самого утра: самые позитивные анекдоты

- Не знаю, как ты, а я в постели очень разнообразие люблю!

- Неужели часто женщин меняешь?

- Ну, допустим, не женщин, но вот пижаму надеваю каждую ночь новую!

Блондинка звонит в такси:

- Алло - это такси?! Я уже пол часа жду Вашу машину апельсинового цвета!

Оператор такси:

- Девушка, Вас уже пол часа ожидает Опель синего цвета...

Почему современные певцы, когда поют, то прыгают и бегают?

- В подвижную цель труднее попасть, например, помидором.

Муж на кухне говорит раздраженно жене:

- Опять курица! У меня скоро перья начнут расти!

Жена:

- А что, говядину готовить, чтобы рога выросли?

- Папа, пап, смотри, какой я сделал скворечник!

- Вовочка, какой ты у меня мастер! А где же отверстие для птички?

- Папа, а она уже там!