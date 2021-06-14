Улыбка с самого утра: самые позитивные анекдоты

- Не знаю, как ты, а я в постели очень разнообразие люблю!
- Неужели часто женщин меняешь?
- Ну, допустим, не женщин, но вот пижаму надеваю каждую ночь новую!
Блондинка звонит в такси:
- Алло - это такси?! Я уже пол часа жду Вашу машину апельсинового цвета!
Оператор такси:
- Девушка, Вас уже пол часа ожидает Опель синего цвета...
Почему современные певцы, когда поют, то прыгают и бегают?
- В подвижную цель труднее попасть, например, помидором.
Муж на кухне говорит раздраженно жене:
- Опять курица! У меня скоро перья начнут расти!
Жена:
- А что, говядину готовить, чтобы рога выросли?
- Папа, пап, смотри, какой я сделал скворечник!
- Вовочка, какой ты у меня мастер! А где же отверстие для птички?
- Папа, а она уже там!