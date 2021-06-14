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Понедельник, 14.06.2021
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Вспышка отличного настроения в этот день: уморительные анекдоты

Вспышка отличного настроения в этот день: уморительные анекдоты
Обновлено 11:42 Сегодня Телеграф

- В шахматы умеешь?

- Базара нет.

Садятся за доску, второй тупо смотрит на фигуры, затем берет короля, вертит в руках.

- Это король.

- Я понял. Не пойму только бубей, червей...

- Как определить, что сообщение прислал банк, а не жулики?

- Если тебя красиво разводят на бабки, то это жулики, а если тупо списывают - это банк.

А вас тоже в детстве пугали историей о том, как кто-то наступил ногой на иголку, она вошла в тело, по сосудам доплыла до главной вены и вонзилась в сердце, или вы нормальные?

Всегда вежливо здороваюсь с соседями, чтобы потом в криминальных новостях они удивленно говорили: "Мы и подумать не могли, он такой хороший!".

Улыбка с самого утра: самые позитивные анекдоты

В Англии гид проводит экскурсию американцу. Американец:

- Все у вас в Англии маленькое, вот например это здание в Америке было бы в 10 раз больше.

- Конечно, сэр, это же психушка!

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 240

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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