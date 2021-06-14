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Понедельник, 14.06.2021
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Посмейтесь сами и зарядите окружающих позитивом: подборка вечерних анекдотов

Посмейтесь сами и зарядите окружающих позитивом: подборка вечерних анекдотов
Обновлено 17:02 Сегодня Телеграф

Грузин-сын грузину-папе говорит:

- Смотри, папа, какая Нани красивая, какая у нее тонкая талия, как изящно развеваются ее волосы цвета ночи, как грациозно она держит кувшин!

Папа:

- Да ты у меня поэт, сынок!

- Нет, папа, я не поэт, я просто очень женщину хочу!

- Вчера у нас обедал мой друг, и стряпня моей жены произвела на него такое впечатление, что сегодня утром он прислал ей набор инструментов для кухни.

- Как любезно с его стороны!

- Не очень. Он прислал пилу и молоток...

- Ваш сын все перемены бегает за девочками!

- Ну, в его возрасте это нормально...

- С ножом?

- Ксюха... Половина твоих подруг ходят с животами. Может, пора и нам?

- Доставай свинину размораживаться. А я пока за эклерами сгоняю...

Вспышка отличного настроения в этот день: уморительные анекдоты

- Какая разница между большим пальцем и средним?

- Попробуй остановить машину, подняв средний палец, узнаешь.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 487

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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