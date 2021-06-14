Посмейтесь сами и зарядите окружающих позитивом: подборка вечерних анекдотов

Грузин-сын грузину-папе говорит:
- Смотри, папа, какая Нани красивая, какая у нее тонкая талия, как изящно развеваются ее волосы цвета ночи, как грациозно она держит кувшин!
Папа:
- Да ты у меня поэт, сынок!
- Нет, папа, я не поэт, я просто очень женщину хочу!
- Вчера у нас обедал мой друг, и стряпня моей жены произвела на него такое впечатление, что сегодня утром он прислал ей набор инструментов для кухни.
- Как любезно с его стороны!
- Не очень. Он прислал пилу и молоток...
- Ваш сын все перемены бегает за девочками!
- Ну, в его возрасте это нормально...
- С ножом?
- Ксюха... Половина твоих подруг ходят с животами. Может, пора и нам?
- Доставай свинину размораживаться. А я пока за эклерами сгоняю...
- Какая разница между большим пальцем и средним?
- Попробуй остановить машину, подняв средний палец, узнаешь.