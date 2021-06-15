Настройтесь на позитив с самого утра: анекдоты для хорошего настроения

На рынке.
- Извините, а вы можете взвесить этот пакет?
- Да, ровно кило восемьсот, а что это?
- Это 2 кг мяса, которое я купил у вас 10 минут назад!
- Да ты жульничаешь!
- Да, бабушка!
- А разве ты не знаешь, что случается с теми, кто жульничает?
- Знаю, бабушка! Они выигрывают!
Девушка парню:
- Леша, ты такой умный, находчивый, так много историй знаешь, с тобой всегда так интересно!
- Маш, я нормальный, просто ты дура.
Свекровь говорит невестке:
- Хватит в интернете сидеть, сходи лучше грядки полей!
- Мама, так ведь на улице дождь проливной!
- А ты плащ надень!
- Я очень радушный хозяин. Когда ко мне приходят гости, я наливаю им в чашку чай до краев. Ну, чтобы они сахара поменьше бросали.