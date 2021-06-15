Настройтесь на позитив с самого утра: анекдоты для хорошего настроения

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Вторник, 15.06.2021
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06:00 Сегодня Телеграф

На рынке.

- Извините, а вы можете взвесить этот пакет?

- Да, ровно кило восемьсот, а что это?

- Это 2 кг мяса, которое я купил у вас 10 минут назад!

- Да ты жульничаешь!

- Да, бабушка!

- А разве ты не знаешь, что случается с теми, кто жульничает?

- Знаю, бабушка! Они выигрывают!

Девушка парню:

- Леша, ты такой умный, находчивый, так много историй знаешь, с тобой всегда так интересно!

- Маш, я нормальный, просто ты дура.

Свекровь говорит невестке:

- Хватит в интернете сидеть, сходи лучше грядки полей!

- Мама, так ведь на улице дождь проливной!

- А ты плащ надень!

Посмейтесь сами и зарядите окружающих позитивом: подборка вечерних анекдотов

- Я очень радушный хозяин. Когда ко мне приходят гости, я наливаю им в чашку чай до краев. Ну, чтобы они сахара поменьше бросали.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 229

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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