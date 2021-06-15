Настроение - выше крыши: новые анекдоты на день

Сел в беспилотное такси и говорю вслух:

– Ничего себе, автомобиль без водителя.

А машина в ответ:

– Знаете, вообще-то я искусственный интеллект для сложных бизнес-процессов, а такси это так, для души…

Все женщины прекрасны и чисты!

Но сделать хочется пустячную пометку:

Процентов 80 женской красоты

Стирается обычными салфетками.

Как говорил профессор Розенталь: “Речь бывает блестящей, а бывает с матовым покрытием”.

– Папа, мне кажется, что ты любишь пиво больше, чем нас.

– Не говори глупостей, Пивослав.

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Если вы возьмете кредит в банке, то будете выплачивать его 30 лет.

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