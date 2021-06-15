Настроение - выше крыши: новые анекдоты на день

Сел в беспилотное такси и говорю вслух:
– Ничего себе, автомобиль без водителя.
А машина в ответ:
– Знаете, вообще-то я искусственный интеллект для сложных бизнес-процессов, а такси это так, для души…
Все женщины прекрасны и чисты!
Но сделать хочется пустячную пометку:
Процентов 80 женской красоты
Стирается обычными салфетками.
Как говорил профессор Розенталь: “Речь бывает блестящей, а бывает с матовым покрытием”.
– Папа, мне кажется, что ты любишь пиво больше, чем нас.
– Не говори глупостей, Пивослав.
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