Шквал юмора и позитива в этот вечер: подборка юморных анекдотов

Бабушка запирает робот-пылесос в каждой комнате как минимум на полчаса. Чтобы он ,цитата: “Пропылесосил нормально, а не сделал тяп-ляп и уехал в другую комнату”.

Купил коту когтеточку, чтобы в доме был хотя бы один предмет, о который он ТОЧНО не будет точить когти.

Если ты не позволишь себе съесть конфетку сегодня, через неделю ты сожрёшь огромный торт. Это называется “эффект жирной бабочки”.

Мы с моим мужем придумали друг другу милые прозвища. Я – "любовь всей его жизни", а он мой "первый муж".

Я сводил свою чихуахуа на конкурс “самый уродливый кобель” и взял первое место! Чихуахуа взяла третье.