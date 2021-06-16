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Среда, 16.06.2021
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Долой скуку и плохое настроение: подборка веселых анекдотов на утро
06:00 Сегодня Телеграф

Я взрослый человек, и я не говорю о своих проблемах. Я просто лайкаю соответствующие картинки.

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– После участия Бузовой в спектакле МХАТа, буква “Х” в названии театра явно станет лишней. Он уже не может называться Художественным после такого.

– Есть и другие слова на букву “Х”…

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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