Долой скуку и плохое настроение: подборка веселых анекдотов на утро

Я взрослый человек, и я не говорю о своих проблемах. Я просто лайкаю соответствующие картинки.

Когда появятся беспилотные самолёты, первыми в них откажутся летать программисты.

Люди, работающие в сфере услуг, должны иметь право подраться с одним клиентом в день.

Хрущевки считают морально устаревшими и сносят, потому что в них маленькие кухни. И строят новые дома со студиями, в которых кухонь вообще нет.

– После участия Бузовой в спектакле МХАТа, буква “Х” в названии театра явно станет лишней. Он уже не может называться Художественным после такого.

– Есть и другие слова на букву “Х”…