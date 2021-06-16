Уделите минутку для шутки: анекдоты, которые поднимут настроение на целый день

— Как определить, что СМС прислал банк, а не жулики?

— Если тебя красиво разводят на бабки, то это жулики, а если тупо списывают — это банк.

Неправду говорят, что с деньгами тяжело расставаться. Гораздо сложнее с ними встретиться!

Почему ещё никто не пошутил, что пользователи, которые репостят любимых блогеров – это их репостные?

Курение – фу. Алкоголь – фу… А ваши унылые и вечно всех осуждающие рожи, это конечно же – огонь!

-Изя, у тебя было шесть яблок, половину ты отдал. Сколько яблок у тебя осталось?

– Пять с половиной.