Уделите минутку для шутки: анекдоты, которые поднимут настроение на целый день

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Среда, 16.06.2021
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Обновлено 11:01 Сегодня Телеграф

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– Пять с половиной.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 501

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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