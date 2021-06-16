Скачать
Среда, 16.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Байден сегодня встречается с Путиным: что происходит именно сейчас
Байден сегодня встречается с Путиным: что происходит именно сейчас
"Они кусают, потому что маленькие и застенчивые": где в Украине есть ядовитые змеи и как их различить
"Они кусают, потому что маленькие и застенчивые": где в Украине есть ядовитые змеи и как их различить
Путин и Байден встретились на вилле в Женеве: первое фото и видео рукопожатия
Путин и Байден встретились на вилле в Женеве: первое фото и видео рукопожатия
Долгая дорога "не туда": по какому пути надо идти Украине, чтобы стать успешной
Долгая дорога "не туда": по какому пути надо идти Украине, чтобы стать успешной

Больше смейтесь и меньше грустите: позитивные вечерние анекдоты

Больше смейтесь и меньше грустите: позитивные вечерние анекдоты
Обновлено 17:20 Сегодня Телеграф

Французский турист в Израиле хочет совершить поездку на прогулочном катере по Тивериадскому озеру. Владелец катера называет ему цену, тот быстро переводит в уме и произносит:

– Пятьсот евро! Вы что, обалдели!?

– Но, месье, на этом озере сам Иисус прошёл пешком по воде.

– Не мудрено, с вашими-то тарифами..

– Как хотя бы приблизительно определить, что денежная купюра поддельная? – Ну, с вашей трехтысячной можете быть уверены на 100%!

Вот говорят, что собаки – лучшие друзья человека. Но даже мой худший враг не будет смотреть мне прямо в глаза и при этом срать на ковёр в гостиной…

Отец с сыном на ночной рыбалке. Сын мечтательно смотрит в ночное небо и спрашивает отца:

– Пап, а как погибают звезды?

– Обычно от передоза, сынок.

Уделите минутку для шутки: анекдоты, которые поднимут настроение на целый день

Очень хочется по такой жаре ходить в лёгком белом сарафане без трусиков, конечно, очень жаль, что я 100 килограммовый бородатый мужик

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 313

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Циркуль ходячий": Волочкова даже на серьезной встрече не удержалась от шпагата (фото, видео)
02 Червяки - знак качества: что нужно знать при выборе черешни (инфографика)
03 "Других сценариев уже нет": названы сроки получения Украиной ПДЧ в НАТО
04 От былой красоты не осталось и следа: на фото показали, как выглядит Донецк спустя 7 лет оккупации
05 Мощный ливень смывает асфальт, заборы и людей: Днепр встал из-за непогоды (фото, видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине продлили карантин: названы сроки
В Украине продлили карантин: названы сроки
Погода на Троицу-2021 в Украине: синоптик Наталья Диденко озвучила прогноз
Погода на Троицу-2021 в Украине: синоптик Наталья Диденко озвучила прогноз
Путин может отрезать Украину от Черного моря: ранее то же самое он сделал с Азовом
Путин может отрезать Украину от Черного моря: ранее то же самое он сделал с Азовом
Байден – нерешителен, Путин – в подчинении: психолог разобрал первое рукопожатие президентов США и России
Байден – нерешителен, Путин – в подчинении: психолог разобрал первое рукопожатие президентов США и России
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь