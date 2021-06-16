Больше смейтесь и меньше грустите: позитивные вечерние анекдоты

Французский турист в Израиле хочет совершить поездку на прогулочном катере по Тивериадскому озеру. Владелец катера называет ему цену, тот быстро переводит в уме и произносит:

– Пятьсот евро! Вы что, обалдели!?

– Но, месье, на этом озере сам Иисус прошёл пешком по воде.

– Не мудрено, с вашими-то тарифами..

– Как хотя бы приблизительно определить, что денежная купюра поддельная? – Ну, с вашей трехтысячной можете быть уверены на 100%!

Вот говорят, что собаки – лучшие друзья человека. Но даже мой худший враг не будет смотреть мне прямо в глаза и при этом срать на ковёр в гостиной…

Отец с сыном на ночной рыбалке. Сын мечтательно смотрит в ночное небо и спрашивает отца:

– Пап, а как погибают звезды?

– Обычно от передоза, сынок.

Очень хочется по такой жаре ходить в лёгком белом сарафане без трусиков, конечно, очень жаль, что я 100 килограммовый бородатый мужик