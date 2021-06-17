Подарите миру свою улыбку: подборка смешных анекдотов на утро

Жена вдруг заявила, что у нее очень мало лифчиков. Честно говоря, я чуть удивлен, ведь и сисек то у нее немного.

Если голый мужчина, попадает в женскую баню – женщины кричат, ругаются, швыряют твердыми предметами и пытаются облить кипятком.

А вот когда девушка попадает в мужскую баню – всё наоборот, все мужики очень рады, приветливо приглашают зайти.

Сразу видно, что мужчины добрее женщин..

Не понимаю, что все так прутся от этой окрошки. Постоянно получается какая-то херня, сколько бы не варил.

Если ты говоришь, что ты один на миллион, это означает, что существует ещё 7000 точно таких же как ты.

- Вряд ли я когда-нибудь рискну прыгнуть с тарзанкой.

- Почему?

- Отец мне сказал, что я появился на свет из-за порвавшейся резинки. И что-то мне не хочется покидать этот мир из-за неё же...