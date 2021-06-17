Порция хорошего настроения: забавные анекдоты

Племянник задал мне вопрос: "А Царевна Лебедь если забеременеет, снесет яйцо или родит ребёнка? " Я потом долго не мог уснуть.

Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок — ЧТО ЗА БРЕД ? Вы реально думаете, что он ходит к любовнице, чтобы борща пожрать?

Новая сотрудница прописывает новорожденного ребенка. Проверяя документы, интересуется: — А листок прибытия нужно заполнять? Более опытная коллега отвечает: — Ну, если сможешь место откуда он прибыл корректно назвать, то пиши...

Если вы почувствовали себя глупо, сев не в тот автобус, или проехав нужную станцию метро, помните: в аэропорту Зальцбурга есть специальная стойка для помощи тем, кто прилетел в Австрию, думая, что летит в Австралию.

— Скажите, а разве можно заниматься ceксом с близкими родственниками? — Конечно нет, нельзя! — Вот и я говорю жене — нельзя, а она все — можно, можно...