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Четверг, 17.06.2021
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Порция хорошего настроения: забавные анекдоты

Порция хорошего настроения: забавные анекдоты
Обновлено 11:28 Сегодня Телеграф

Племянник задал мне вопрос: "А Царевна Лебедь если забеременеет, снесет яйцо или родит ребёнка? " Я потом долго не мог уснуть.

Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок — ЧТО ЗА БРЕД ? Вы реально думаете, что он ходит к любовнице, чтобы борща пожрать?

Новая сотрудница прописывает новорожденного ребенка. Проверяя документы, интересуется: — А листок прибытия нужно заполнять? Более опытная коллега отвечает: — Ну, если сможешь место откуда он прибыл корректно назвать, то пиши...

Если вы почувствовали себя глупо, сев не в тот автобус, или проехав нужную станцию метро, помните: в аэропорту Зальцбурга есть специальная стойка для помощи тем, кто прилетел в Австрию, думая, что летит в Австралию.

Подарите миру свою улыбку: подборка смешных анекдотов на утро

— Скажите, а разве можно заниматься ceксом с близкими родственниками? — Конечно нет, нельзя! — Вот и я говорю жене — нельзя, а она все — можно, можно... 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 148

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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