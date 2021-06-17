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Четверг, 17.06.2021
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Грусть, давай, до свидания: анекдоты на вечер

Грусть, давай, до свидания: анекдоты на вечер
Обновлено 18:00 Сегодня Телеграф

- Мамуля, я отпросился с работы, прихожу домой, а там мужская одежда висит, ботинки стоят, из ванны доносятся стоны жены...

- Вот, сволочи... Андрюшенька, сыночек, ну ты тихо ушел, не побили хоть тебя?

- Конечно, мамуля, тихо! Мало того, я еще им и отомстил! Спустился в подвал и перекрыл воду!

- Привет!

- У меня есть парень, так что отвали.

- Я только что нашел твой кошелек. Ты забыла его на работе. Твой номер был на одной из визитных карточек...

- Ой как здорово! Мы можем встретиться?

- У меня есть девушка, так что отвали.

В детстве мама Кельвина Кляйна подписывала ему трусы, когда он отправлялся летом в лагерь. Когда Кельвин вырос и открыл свой бизнес, он ничего не стал менять...

Ревнивый муж рассматривает командировочные фотографии жены.

- А кто это сфотографировал тебя в сауне почти без ничего?

- Да это Маринка из восьмого отдела...

- Какой еще Маринка?

Порция хорошего настроения: забавные анекдоты

Разговор парня с девушкой.

- Ты где учишься?

- На Биологическом факультете.

- И кем станешь?

- Естествоиспытателем.

- Это бабником что ли?

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 316

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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