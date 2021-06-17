Грусть, давай, до свидания: анекдоты на вечер

- Мамуля, я отпросился с работы, прихожу домой, а там мужская одежда висит, ботинки стоят, из ванны доносятся стоны жены...

- Вот, сволочи... Андрюшенька, сыночек, ну ты тихо ушел, не побили хоть тебя?

- Конечно, мамуля, тихо! Мало того, я еще им и отомстил! Спустился в подвал и перекрыл воду!

- Привет!

- У меня есть парень, так что отвали.

- Я только что нашел твой кошелек. Ты забыла его на работе. Твой номер был на одной из визитных карточек...

- Ой как здорово! Мы можем встретиться?

- У меня есть девушка, так что отвали.

В детстве мама Кельвина Кляйна подписывала ему трусы, когда он отправлялся летом в лагерь. Когда Кельвин вырос и открыл свой бизнес, он ничего не стал менять...

Ревнивый муж рассматривает командировочные фотографии жены.

- А кто это сфотографировал тебя в сауне почти без ничего?

- Да это Маринка из восьмого отдела...

- Какой еще Маринка?

Разговор парня с девушкой.

- Ты где учишься?

- На Биологическом факультете.

- И кем станешь?

- Естествоиспытателем.

- Это бабником что ли?