Грусть, давай, до свидания: анекдоты на вечер

- Мамуля, я отпросился с работы, прихожу домой, а там мужская одежда висит, ботинки стоят, из ванны доносятся стоны жены...
- Вот, сволочи... Андрюшенька, сыночек, ну ты тихо ушел, не побили хоть тебя?
- Конечно, мамуля, тихо! Мало того, я еще им и отомстил! Спустился в подвал и перекрыл воду!
- Привет!
- У меня есть парень, так что отвали.
- Я только что нашел твой кошелек. Ты забыла его на работе. Твой номер был на одной из визитных карточек...
- Ой как здорово! Мы можем встретиться?
- У меня есть девушка, так что отвали.
В детстве мама Кельвина Кляйна подписывала ему трусы, когда он отправлялся летом в лагерь. Когда Кельвин вырос и открыл свой бизнес, он ничего не стал менять...
Ревнивый муж рассматривает командировочные фотографии жены.
- А кто это сфотографировал тебя в сауне почти без ничего?
- Да это Маринка из восьмого отдела...
- Какой еще Маринка?
Разговор парня с девушкой.
- Ты где учишься?
- На Биологическом факультете.
- И кем станешь?
- Естествоиспытателем.
- Это бабником что ли?