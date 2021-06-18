Проснись и не сердись: самые смешные утренние анекдоты

Детство в деревне прекрасно:

- Дед заколол на твоих глазах свинью.

- Батя свернул шею гусю.

- Бабуля пырнула курицу на ужин.

- Ты разворошил муравейник и залил его горящей пластмассой.

А уже потом компьютерные игры научили тебя насилию.

Когда я был маленьким, больше всего фантиков в нашем дворе было у меня. У моего друга, жившего в квартире напротив, фантиков было примерно треть от моего. Но когда на улицу выходил Сережа со второго этажа, ему на это было наплевать и люлей получали мы с другом одинаково.

У человека со временем вечные проблемы. То не знаешь, как эффективно время убить, то не представляешь, откуда время взять.

- Я не хочу сказать что ты неприятен в общении, но если бы я оказался на необитаемом острове с тобой и банкой тушенки, то съел бы тебя и разговаривал с тушенкой.

- Доктор, вы должны мне помочь, мне постоянно кажется, что я мотылек.

- Тогда вам нужно обращаться не ко мне, а к психиатру.

- Так я к нему и шел, но у вас свет горит...