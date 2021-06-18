Свежо и смешно: прикольные шутки на день

- Здесь хороший климат?
- Отличный, мадам. Когда я здесь появился, у меня не было ни волос, ни зубов. А теперь - взгляните только!
- Действительно, и давно Вы здесь живете?
- Я здесь родился, мадам!
- Доктор, меня волнует моя высокая температура.
- Да не волнуйтесь вы, завтра она станет комнатной!
Депутат, которого обвинили в получении второго гражданства, заявил, что это гнусная клевета, поскольку у него на данный момент не два, а три гражданства.
- Скажите, вы верующий человек?
- Нет, но нахожусь в поиске.
- Как это - в поиске?
- Ищу себе религию, где не надо будет противиться соблазнам.
- Я бы вам посоветовал сатанизм.
В свет вышла новая книга:
"Следует ли рассказывать жене об измене? Советы травматолога".