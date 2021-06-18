Делимся позитивом: уморительные вечерние анекдоты

Папа Карло и Буратино:

- Сынок, ты же хотел зверюшку, ты что, не рад подарку?

- Я хотел щенка...

- Ну, не все дети получают именно то, что хотели!

- Но этот бобер как-то странно на меня смотрит...

- Как дела в школе?

- Сегодня на переменке пытались призвать сатану.

- И как?

- Ни у кого не получилось.

- Меня не интересует, что там у других детей, у тебя почему не получилось?

- Достопримечательности нашего ресторана, - радостно сообщает гостю официант, - крупные жирные улитки.

- Знаю. В прошлый раз одна такая меня и обслуживала...

- В бар?

- Не исключено.

- Как ты задолбала со своими не исключено, возможно, есть вероятность и прочим говном. Не устала?

- Отрицать не буду.

Помню, я как-то хотел поступить на филологический, но ихний декан был против. ХЗ почему.