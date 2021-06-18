Делимся позитивом: уморительные вечерние анекдоты

Папа Карло и Буратино:
- Сынок, ты же хотел зверюшку, ты что, не рад подарку?
- Я хотел щенка...
- Ну, не все дети получают именно то, что хотели!
- Но этот бобер как-то странно на меня смотрит...
- Как дела в школе?
- Сегодня на переменке пытались призвать сатану.
- И как?
- Ни у кого не получилось.
- Меня не интересует, что там у других детей, у тебя почему не получилось?
- Достопримечательности нашего ресторана, - радостно сообщает гостю официант, - крупные жирные улитки.
- Знаю. В прошлый раз одна такая меня и обслуживала...
- В бар?
- Не исключено.
- Как ты задолбала со своими не исключено, возможно, есть вероятность и прочим говном. Не устала?
- Отрицать не буду.
Помню, я как-то хотел поступить на филологический, но ихний декан был против. ХЗ почему.