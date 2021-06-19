Утренний заряд позитива гарантирован: самые веселые шутки

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Суббота, 19.06.2021
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06:00 Сегодня Телеграф

- Не понимаю, ну как могли поручить оперировать меня обыкновенному студенту?!

- Так ведь студентам тоже надо учиться, набивать руку, а ваш случай как раз был весьма поучителен.

- Но доктор, послушайте...

- Да не доктор я, а апостол Петр.

Заболел ветеринар и пришел в поликлинику. Дождался очереди, заходит в кабинет, садится перед врачом и молчит. Врач на него выжидательно смотрит, ветеринар - на врача. Наконец врач прерывает молчание:

- Ну-с, на что жалуемся?

Ветеринар:

- Ууу, как у вас все просто.

- Девушка, хотите переспать со мной?

- Да как ты мог? Да как тебе такое только в голову пришло? Нет, правда, как ты догадался?

- Дорогая, что-то плохо засыпается...

- А ты лежи и овец считай!

- Одна, одна, одна...

Делимся позитивом: уморительные вечерние анекдоты

Продавец делится опытом с молодым коллегой:

- У нас в магазине учет ведется по морскому методу.

- Боже, сколько учился, а о таком не слышал!

- Это очень просто: что бы ни было, а концы в воду.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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