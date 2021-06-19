Утренний заряд позитива гарантирован: самые веселые шутки

- Не понимаю, ну как могли поручить оперировать меня обыкновенному студенту?!
- Так ведь студентам тоже надо учиться, набивать руку, а ваш случай как раз был весьма поучителен.
- Но доктор, послушайте...
- Да не доктор я, а апостол Петр.
Заболел ветеринар и пришел в поликлинику. Дождался очереди, заходит в кабинет, садится перед врачом и молчит. Врач на него выжидательно смотрит, ветеринар - на врача. Наконец врач прерывает молчание:
- Ну-с, на что жалуемся?
Ветеринар:
- Ууу, как у вас все просто.
- Девушка, хотите переспать со мной?
- Да как ты мог? Да как тебе такое только в голову пришло? Нет, правда, как ты догадался?
- Дорогая, что-то плохо засыпается...
- А ты лежи и овец считай!
- Одна, одна, одна...
Продавец делится опытом с молодым коллегой:
- У нас в магазине учет ведется по морскому методу.
- Боже, сколько учился, а о таком не слышал!
- Это очень просто: что бы ни было, а концы в воду.