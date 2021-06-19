Много смеха и позитива в этот солнечный день: новые шутки

Мальчик:
- Папа прислал меня к вам, Александр Михайлович, попросить разменять ему 100 грн.
- А где же 100 грн?
- Папа пришлет их вам через 3 дня.
- Я чувствую, что у меня душа просит приключений...
- Катя, ты уверена, что не путаешь душу с жопой?
Малыш подходит к девочке с веснушками и спрашивает:
- А что это у тебя за точечки?
- Это меня солнышко поцеловало!
- А я думал, что мухи обкакали.
Парень и девушка сидят на берегу моря и любуются на закат. Девушка:
- А давай поженимся?
- Давай!
Тягостная продолжительная пауза.
- Любимый, а почему ты молчишь?
- Да, кажется, я и так лишнего сказал...
- Какие ошибки Вы допускаете в браке?
- Никаких. Я не женат.