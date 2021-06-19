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Суббота, 19.06.2021
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Много смеха и позитива в этот солнечный день: новые шутки

Много смеха и позитива в этот солнечный день: новые шутки
Обновлено 11:24 Сегодня Телеграф

Мальчик:

- Папа прислал меня к вам, Александр Михайлович, попросить разменять ему 100 грн.

- А где же 100 грн?

- Папа пришлет их вам через 3 дня.

- Я чувствую, что у меня душа просит приключений...

- Катя, ты уверена, что не путаешь душу с жопой?

Малыш подходит к девочке с веснушками и спрашивает:

- А что это у тебя за точечки?

- Это меня солнышко поцеловало!

- А я думал, что мухи обкакали.

Парень и девушка сидят на берегу моря и любуются на закат. Девушка:

- А давай поженимся?

- Давай!

Тягостная продолжительная пауза.

- Любимый, а почему ты молчишь?

- Да, кажется, я и так лишнего сказал...

Утренний заряд позитива гарантирован: самые веселые шутки

- Какие ошибки Вы допускаете в браке?

- Никаких. Я не женат.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 1,044

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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