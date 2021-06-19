Много смеха и позитива в этот солнечный день: новые шутки

Мальчик:

- Папа прислал меня к вам, Александр Михайлович, попросить разменять ему 100 грн.

- А где же 100 грн?

- Папа пришлет их вам через 3 дня.

- Я чувствую, что у меня душа просит приключений...

- Катя, ты уверена, что не путаешь душу с жопой?

Малыш подходит к девочке с веснушками и спрашивает:

- А что это у тебя за точечки?

- Это меня солнышко поцеловало!

- А я думал, что мухи обкакали.

Парень и девушка сидят на берегу моря и любуются на закат. Девушка:

- А давай поженимся?

- Давай!

Тягостная продолжительная пауза.

- Любимый, а почему ты молчишь?

- Да, кажется, я и так лишнего сказал...

- Какие ошибки Вы допускаете в браке?

- Никаких. Я не женат.