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Суббота, 19.06.2021
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Пускай улыбка не сходит с лица: анекдоты на вечер

Пускай улыбка не сходит с лица: анекдоты на вечер
Обновлено 17:16 Сегодня Телеграф

- Мам, ну почему ты боишься оставлять меня одну дома на ночь, я же уже не маленькая!

- Вот поэтому и боюсь...

Дочь знакомит отца со своим женихом. Когда тот ушел, отец спросил:

- А сколько зарабатывает твой будущий муженек?

- Вы, мужчины, все на одну колодку! Когда я с ним познакомилась, он сразу спросил: "А сколько зарабатывает твой отец?".

В больничной палате новенький:

- Петрович, за что тебя мужики заслуженным метеорологом называют?

- Давно я тут лежу. Метеоризмом страдаю.

Будь я семейным психологом, мои советы ограничивались лишь бы одним: "Просто иногда напивайтесь вместе".

Много смеха и позитива в этот солнечный день: новые шутки

Тяжкое похмелье. Телефонный звонок.

- Слушай, ты у меня вчера пил вместе со всеми? Не помнишь, случайно, куда канарейка делась?

- Аа... Так лимон с ножками - это не галлюцинация?

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 458

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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