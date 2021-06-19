Пускай улыбка не сходит с лица: анекдоты на вечер

- Мам, ну почему ты боишься оставлять меня одну дома на ночь, я же уже не маленькая!
- Вот поэтому и боюсь...
Дочь знакомит отца со своим женихом. Когда тот ушел, отец спросил:
- А сколько зарабатывает твой будущий муженек?
- Вы, мужчины, все на одну колодку! Когда я с ним познакомилась, он сразу спросил: "А сколько зарабатывает твой отец?".
В больничной палате новенький:
- Петрович, за что тебя мужики заслуженным метеорологом называют?
- Давно я тут лежу. Метеоризмом страдаю.
Будь я семейным психологом, мои советы ограничивались лишь бы одним: "Просто иногда напивайтесь вместе".
Тяжкое похмелье. Телефонный звонок.
- Слушай, ты у меня вчера пил вместе со всеми? Не помнишь, случайно, куда канарейка делась?
- Аа... Так лимон с ножками - это не галлюцинация?