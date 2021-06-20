Не сдержать смех: свежие анекдоты на утро

Старый викинг поучает молодого.

- Если вы причалили к берегу английской деревушки и видите церковь - грабьте сразу ее.

- Но почему?

- Если там есть церковь, то в самой деревне уже грабить нечего.

Журналист берет интервью у богатой пожилой француженки:

- Мадам, говорят, вы составили себе капитал только потому, что обладаете даром любви...

- Я? Даром? Никогда!

Юноше на заметку: в девушке, как правило, есть не только загадка, а еще ребус, шарада, сканворд, кроссворд, чайнворд, а также судоку, чтобы окончательно сломать тебе мозг.

Реальный диалог на предзащите:

- Ваша методика при написании диплома?

- Контрол Це - Контрол Вэ.

После начала первых серьезных отношений у девушек развеиваются все представления о любви, полученные после просмотра мелодрам, а у парней все представления о сексе, полученные после просмотра порно.