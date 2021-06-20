Волна позитива с уморительными анекдотами на день

- Ты чего грустный?

- Да вчера звонил какой-то козел и грозился яйца оторвать, если я от его жены не отстану.

- А ты отстань от нее.

- Так этот козел не представился!

На работе есть чел, который всегда очень бодр и заряжен, но при этом пессимистичен:

- Доброе утро, коллеги. Вчера мы снова сделали херню, так давайте активно приступим к делу и конечно снова сделаем херню. Проект говно и это вдохновляет!

Мне кажется, он душа отечественного бизнеса.

Разговор с коллекторами:

- Если не вернешь деньги банку, то сначала мы убьем твою собаку, а потом переломаем ноги твоим родителям!

- Но у меня нет собаки и я сирота.

- Значит, мы найдем тебе приемную семью и подарим щенка!

- Как вы относитесь к ночной жизни?

- Очень хорошо.

- А что вы предпочитаете: бары, рестораны, казино, дискотеки?

- Предпочитаю крепко спать.

Обычная ночь. Муж и жена в постели, не могут заснуть: за стеной надрывается соседский ребенок.

Она:

- Ты все еще хочешь завести ребенка?

Он:

- Да, я хочу отомстить!