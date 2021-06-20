Волна позитива с уморительными анекдотами на день

- Ты чего грустный?
- Да вчера звонил какой-то козел и грозился яйца оторвать, если я от его жены не отстану.
- А ты отстань от нее.
- Так этот козел не представился!
На работе есть чел, который всегда очень бодр и заряжен, но при этом пессимистичен:
- Доброе утро, коллеги. Вчера мы снова сделали херню, так давайте активно приступим к делу и конечно снова сделаем херню. Проект говно и это вдохновляет!
Мне кажется, он душа отечественного бизнеса.
Разговор с коллекторами:
- Если не вернешь деньги банку, то сначала мы убьем твою собаку, а потом переломаем ноги твоим родителям!
- Но у меня нет собаки и я сирота.
- Значит, мы найдем тебе приемную семью и подарим щенка!
- Как вы относитесь к ночной жизни?
- Очень хорошо.
- А что вы предпочитаете: бары, рестораны, казино, дискотеки?
- Предпочитаю крепко спать.
Обычная ночь. Муж и жена в постели, не могут заснуть: за стеной надрывается соседский ребенок.
Она:
- Ты все еще хочешь завести ребенка?
Он:
- Да, я хочу отомстить!