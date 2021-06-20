Больше смейтесь и меньше грустите: новые вечерние анекдоты

Парня забрали в армию. Заводят в очередное помещение, там парикмахер с машинкой, спрашивает:
- Хочешь волосы сохранить?
Парень:
- Конечно, хочу.
- Тогда я сложу их для тебя в пакетик.
Муж собрал свежеприобретенный шкаф. Жена говорит:
- Смотри, если нижний ящик открыть, то средний тоже открывается и бьет прямо в лоб! Исправь!
- Не, я уже закончил. А снизу вещи твоей мамы положим.
- Катенька, ты почему хочешь стать хирургом, если боишься даже боли во время уколов?
- Мамочка, я же не себе буду делать больно.
- Моя жена говорит, что счастлива в замужестве...
- Вот как!?
- И чтобы открыть причины этого счастья, я нанял двух детективов.
Известного экономиста как-то спросили:
- Что такое рецессия экономики?
- Жопа.
- А стагнация?
- Полная жопа.