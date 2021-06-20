Больше смейтесь и меньше грустите: новые вечерние анекдоты

Парня забрали в армию. Заводят в очередное помещение, там парикмахер с машинкой, спрашивает:

- Хочешь волосы сохранить?

Парень:

- Конечно, хочу.

- Тогда я сложу их для тебя в пакетик.

Муж собрал свежеприобретенный шкаф. Жена говорит:

- Смотри, если нижний ящик открыть, то средний тоже открывается и бьет прямо в лоб! Исправь!

- Не, я уже закончил. А снизу вещи твоей мамы положим.

- Катенька, ты почему хочешь стать хирургом, если боишься даже боли во время уколов?

- Мамочка, я же не себе буду делать больно.

- Моя жена говорит, что счастлива в замужестве...

- Вот как!?

- И чтобы открыть причины этого счастья, я нанял двух детективов.

Известного экономиста как-то спросили:

- Что такое рецессия экономики?

- Жопа.

- А стагнация?

- Полная жопа.