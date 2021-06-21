Не оставьте грусти шансов: подборка смешных анекдотов на утро

Одессита после поездки в Париж друзья просят поделиться впечатлениями:
- Ну как там в Париже, рассказывай.
- Ну что вам сказать? Помните, у Жорика на кухне Джоконда висела?
- Помним, конечно.
- Так вот, теперь она в Лувре!
- Не знаю, что делать, доктор. Жена вбила себе в голову, что она рояль...
- В таком случае привезите ее сюда.
- Вы с ума сошли! Знаете, сколько стоит перевозка рояля?
Сидят два пенсионера. Пробегает девушка в короткой юбке.
- Эх, мне бы сейчас лет двадцать!
- Ошалел ты, что ли Петрович! Ради пары минут сомнительного удовольствия опять тридцать лет работать!?
Финансовый кризис и понос человек переживает примерно одинаково.
Симптомы те же - повышенная суетливость и непредсказуемость движений.
А в глазах - тоска и неуверенность в будущем.
В ресторане:
- Официант, мне кажется, что эти перепела не дожарены!
- Не может быть! Вы абсолютно в этом уверены?
- Да. Они мой салат жрут!