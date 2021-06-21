Не оставьте грусти шансов: подборка смешных анекдотов на утро

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Понедельник, 21.06.2021
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06:00 Сегодня Телеграф

Одессита после поездки в Париж друзья просят поделиться впечатлениями:

- Ну как там в Париже, рассказывай.

- Ну что вам сказать? Помните, у Жорика на кухне Джоконда висела?

- Помним, конечно.

- Так вот, теперь она в Лувре!

- Не знаю, что делать, доктор. Жена вбила себе в голову, что она рояль...

- В таком случае привезите ее сюда.

- Вы с ума сошли! Знаете, сколько стоит перевозка рояля?

Сидят два пенсионера. Пробегает девушка в короткой юбке.

- Эх, мне бы сейчас лет двадцать!

- Ошалел ты, что ли Петрович! Ради пары минут сомнительного удовольствия опять тридцать лет работать!?

Финансовый кризис и понос человек переживает примерно одинаково.

Симптомы те же - повышенная суетливость и непредсказуемость движений.

А в глазах - тоска и неуверенность в будущем.

В ресторане:

- Официант, мне кажется, что эти перепела не дожарены!

- Не может быть! Вы абсолютно в этом уверены?

- Да. Они мой салат жрут!

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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