Не оставьте грусти шансов: подборка смешных анекдотов на утро

Одессита после поездки в Париж друзья просят поделиться впечатлениями:

- Ну как там в Париже, рассказывай.

- Ну что вам сказать? Помните, у Жорика на кухне Джоконда висела?

- Помним, конечно.

- Так вот, теперь она в Лувре!

- Не знаю, что делать, доктор. Жена вбила себе в голову, что она рояль...

- В таком случае привезите ее сюда.

- Вы с ума сошли! Знаете, сколько стоит перевозка рояля?

Сидят два пенсионера. Пробегает девушка в короткой юбке.

- Эх, мне бы сейчас лет двадцать!

- Ошалел ты, что ли Петрович! Ради пары минут сомнительного удовольствия опять тридцать лет работать!?

Финансовый кризис и понос человек переживает примерно одинаково.

Симптомы те же - повышенная суетливость и непредсказуемость движений.

А в глазах - тоска и неуверенность в будущем.

В ресторане:

- Официант, мне кажется, что эти перепела не дожарены!

- Не может быть! Вы абсолютно в этом уверены?

- Да. Они мой салат жрут!