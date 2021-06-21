Посмейтесь вместе с нами: подборка забавных анекдотов

Провинциальная кофейня.

– Какое у вас есть альтернативное молоко?

– Козье.

Выбирая — кнут или пряник, помните, что чёрствым пряником по морде, тоже — больно.

Недостающий процент привившихся будут брать там же, где брали процент проголосовавших…

Выхожу из дома в 05:50, а алкаши на лавочке уже сидят. Ни секунды лета не хотят упускать, ни одного лучика солнца – пример всем нам.

Пересматривал выпуски “Что? Где? Когда?” 90-х годов. Выглядит так, будто их Гай Ричи снимал. Они там играют в казино, куча денег на столе, курят. Я ждал, что ведущий скажет: “А теперь кокаиновая пауза, взбодритесь!”