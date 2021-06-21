От грусти не останется и следа: новая порция юморных анекдотов на вечер

Детей надо рожать от 40-летних алкоголиков. Если человеку 40 лет, а он алкоголик, значит, гены у него хорошие, здоровье отменное. Остальные уже к 30 пить начинают осторожно – у кого печень, у кого желчный, у кого желудок. Алкоголиками могут быть только самые здоровые!

В лютую жару начинаю подозревать, что я не просто потею, а таю. Будто я снеговичок, но из сала. Саловичок.

Женщины называют меня жирным лишь до тех пор, пока не узнают, сколько я зарабатываю. После этого они зовут меня жирным нищебродом.

Купил пивка, иду домой. Девушки заинтересованно поправляют волосы. Нет, дамы, это пиво проведёт вечер только со мной.

Рыба способствует развитию коры головного мозга. Поэтому придуркам надо иногда давать леща.