Начните утро правильно: подборка смешных анекдотов для хорошего настроения

— Юлия, вы так прекрасно выглядите! Хорошее настроение вам к лицу! В чем ваш секрет?

— Ох, засмущали! Нет тут никаких секретов, что вы. Хороший регулярный секс, крепкие семейные отношения, щедрый добрый начальник, послушные умные дети – этого всего у меня нет, поэтому я употребляю кокаин.

— Я боюсь прыгать, а вдруг парашют не раскроется?

— Ещё никто никогда не жаловался, что у него не раскрылся парашют.

Люди живут так, будто бы у них есть в запасе вторая жизнь: не пьют, не курят, рожают детей, работают на трёх работах.

Раньше я пил, потому что был глубоко несчастным человеком. Сейчас я перестал себе врать и драматизировать и пью, потому что алкоголь вкусный.

— А что означают твои татуировки?

— Нарушение техники безопасности при работе со сварочным аппаратом.