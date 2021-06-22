Улыбка и смех спасет нас всех: смешные анекдоты на день

Сейчас дети играют в стрелялки с помощью пистолетов с лампочками и слезно спорят, кто кого ранил или убил. А вот в моем пневматическом детстве таких споров никогда не было. Остался с синяком на полжопы, значит, ранен, а убежал весь в слезах домой, значит, убит!

- Откуда у вас такой синяк под глазом?

- Я стал жертвой собственного человеколюбия. Представьте, вчера вытащил из воды одну девушку, а в это время пришла жена и ударила меня.

- Это бесчеловечно. А где это произошло? На реке или на море?

- Да в нашей ванной.

Мужик в лесу зовет на помощь. К нему подходит медведь:

- Мужик, чего орешь?

- Заблудился. Кричу может, кто услышит...

- Ну, я услышал. Что, легче стало?

Обожаю этот момент, когда коронавирус на несколько минут перестает быть заразным, чтобы ты снял маску и поел в кафе.

- Дорогой, а у меня аппетитная попка?

- Да уж, попка указывает на твой аппетит...