Да прибудет с вами смех! Юморные вечерние анекдоты

- Какой у тебя необычный ник - Кастет! Интересно, ты его долго выбирал?
- Да нет... Как-то вечером на улице само в голову пришло...
- А как твой муж тебя отпустил на вечеринку?
- Я ему сделала ванну, наполнила пеной...
- Разве ванна с пеной может его остановить?
- Монтажная пена остановит кого угодно!
- Света, а почему ты рассталась со своим парнем?
- Подруга, а ты смогла бы встречаться с человеком, который пьет, ругается матом, курит и дерется?
- Нет!
- Вот и он не смог!
Кот - это такое животное, которое по команде "Куда?!", автоматически меняет направление движения в пространстве.
- Дяденька, купите бутылку водки!
- Маленький еще.
- Да меня отец послал.
- Ну и что!? Отец послал - сразу в запой уходить, что ли?