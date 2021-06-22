Да прибудет с вами смех! Юморные вечерние анекдоты

- Какой у тебя необычный ник - Кастет! Интересно, ты его долго выбирал?

- Да нет... Как-то вечером на улице само в голову пришло...

- А как твой муж тебя отпустил на вечеринку?

- Я ему сделала ванну, наполнила пеной...

- Разве ванна с пеной может его остановить?

- Монтажная пена остановит кого угодно!

- Света, а почему ты рассталась со своим парнем?

- Подруга, а ты смогла бы встречаться с человеком, который пьет, ругается матом, курит и дерется?

- Нет!

- Вот и он не смог!

Кот - это такое животное, которое по команде "Куда?!", автоматически меняет направление движения в пространстве.

- Дяденька, купите бутылку водки!

- Маленький еще.

- Да меня отец послал.

- Ну и что!? Отец послал - сразу в запой уходить, что ли?