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Среда, 23.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
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Сделаем Ваш день бодрее: уморительные анекдоты

Сделаем Ваш день бодрее: уморительные анекдоты
Обновлено 11:05 Сегодня Телеграф

Обожаю этот момент, когда коронавирус на несколько минут перестаёт быть заразным, чтобы ты снял маску и поел в кафе.

30 лет рассказывали по телевизору, как лечиться мочой и заговором, не стоит теперь удивляться, что люди не хотят прививаться.

Наконец-то новости начинаются не с надоевшего коронавируса, а с более весёлых тем — взрыв, пожар, стрельба.

Хочется вареничков со сметаной. И холодца с хреном. И на Мальдивы. Пока из вышеперечисленного есть только хрен.

Утренний луч позитива: новая порция анекдотов подарит хорошее настроение

Последний час на работе всегда самый сложный потому что делать ты уже ничего не хочешь. А нужно, потому что предыдущие восемь ты пил чай.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 309

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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