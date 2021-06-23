Сделаем Ваш день бодрее: уморительные анекдоты

Обожаю этот момент, когда коронавирус на несколько минут перестаёт быть заразным, чтобы ты снял маску и поел в кафе.

30 лет рассказывали по телевизору, как лечиться мочой и заговором, не стоит теперь удивляться, что люди не хотят прививаться.

Наконец-то новости начинаются не с надоевшего коронавируса, а с более весёлых тем — взрыв, пожар, стрельба.

Хочется вареничков со сметаной. И холодца с хреном. И на Мальдивы. Пока из вышеперечисленного есть только хрен.

Последний час на работе всегда самый сложный потому что делать ты уже ничего не хочешь. А нужно, потому что предыдущие восемь ты пил чай.