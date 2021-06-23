Если ты не прихотлив, лови этот позитив: анекдоты на вечер

Тридцать — это когда ты всё ещё можешь помыть летом ноги в раковине офисного туалета, но немного кряхтя.

Я так понимаю, что когда твой друг второй раз болеет коронавирусом не стоит шутить про "первый раз коронный второй похоронный".

Первый признак, что вы заражены индийским штаммом: все запахи меняются на запах карри.

- Я на тренажёрный зал трачу $500 в месяц!

- Ну ты крут!.. а чё так много?

- Да, блин, пиво у них в буфете дорогое...

- Девушка, вы что тут на земле ищете?

- Серёжку потеряла... Никто не видел?

- Так вашего Серёжку ещё час назад в вытрезвитель увезли.