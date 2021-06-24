Улыбка на все сто с самого утра: веселые анекдоты

Самым коротким школьным сочинением на тему "В гостях у бабушки" было такое: "Мы приехали к бабушке, а она нам не открыла".

Одно из преимуществ зрелого возраста заключается в том, что тебе с каждым годом всё больше и больше плевать на мнение окружающих...

Пора завидовать владельцам китайских автомобилей: среди запчастей на их автомобили в наличии всегда только оригинал.

Месяц назад кастрировал кота. После этого стал чаще пускать его на улицу. Через неделю кот привёл беременную кошечку. Как объяснить коту, что котята не его?

— Говорю такая мужу: "Ты почему постель не заправил — последний уходил? " Он: "Так кот еще спал! " — И что тут скажешь?!