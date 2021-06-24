Улыбка на все сто с самого утра: веселые анекдоты

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Четверг, 24.06.2021
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— Говорю такая мужу: "Ты почему постель не заправил — последний уходил? " Он: "Так кот еще спал! " — И что тут скажешь?!

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 393

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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