От улыбки станет всем светлей: смешные анекдоты

Нынешние девочки в 11 лет плачут, что их бросил парень!!! А я в 11 лет плакала... ,что мамонтенок ищет маму!!!

Мне не понять парней, платящих "госпожам", чтобы те их унижали. Чувак, просто женись и неправильно складывай полотенце.

Муж и жена собираются в отпуск. — Детей отправим к маме, — говорит жена. — Собаку и попугая отдадим тете Фене. — Кошку возьмет дворник. Муж задумчиво смотрит в окно. — Если в квартире будет так тихо, зачем вообще уезжать?

Маленький сыночек сидит у телевизора и смотрит передачу про индейцев. Вдруг спрашивает у папы, сидящего рядом: — А для чего они так красятся? — Они готовятся к войне. Вечером испуганный до смерти сыночек подбегает к папе и орет: — Папа! Мама к войне готовится!

Мне 32 года. Мама часто вспоминает историю, когда, забрав меня из детского сада, спросила: "Какая у вас воспитательница: молодая или пожилая? " — я ответила: "Слегка престарелая, как ты". Маме тогда было 29 лет. Теперь я у неё тоже слегка престарелая.