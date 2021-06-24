Улыбнись миру и он улыбнется в ответ: свежие анекдоты на вечер

- Сара, твоему Боре уже 27 лет, а он до сих пор таки даже не целовал женщину.
- Циля, что ты такое говоришь?! Боря таки всегда целует маму на ночь!
- Дорогой, кажется, в наших напольных весах сдохла батарейка.
- Солнышко, она не просто сдохла - ты ее таки раздавила.
Парень - девушке:
- Женская логика - это отрицание мужской.
Девушка:
- Нет!
- Изя, ты после секса моешься в душе?
- Конечно!
- Изя, тебе уже давно пора заняться сексом!
Девушка играет на бильярде. Долго, тщательно прицеливается, затем бьет, но промахивается, и кий, подпрыгнув, со всего размаха попадает по заднице мужчине, стоящему рядом со столом.
Девушка испуганно:
- Ой, мужчина, простите ради Бога, я хотела по шарам!