Улыбнись миру и он улыбнется в ответ: свежие анекдоты на вечер

- Сара, твоему Боре уже 27 лет, а он до сих пор таки даже не целовал женщину.

- Циля, что ты такое говоришь?! Боря таки всегда целует маму на ночь!

- Дорогой, кажется, в наших напольных весах сдохла батарейка.

- Солнышко, она не просто сдохла - ты ее таки раздавила.

Парень - девушке:

- Женская логика - это отрицание мужской.

Девушка:

- Нет!

- Изя, ты после секса моешься в душе?

- Конечно!

- Изя, тебе уже давно пора заняться сексом!

Девушка играет на бильярде. Долго, тщательно прицеливается, затем бьет, но промахивается, и кий, подпрыгнув, со всего размаха попадает по заднице мужчине, стоящему рядом со столом.

Девушка испуганно:

- Ой, мужчина, простите ради Бога, я хотела по шарам!