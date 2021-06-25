Порадуйтесь с утра и настройтесь на новый день: смешные анекдоты

Вовочка пишет сочинение: "Я во всем помогаю маме и папе, убираю, готовлю, стираю, хожу в магазин!". Мама подходит и говорит:

- Ты же ничего этого не делаешь, почему ты об этом пишешь?

- Так на то оно и сочинение!

- Съезди за тещей, я тебе 50 долларов дам.

- А если она не приедет?

- Я тебе 200 дам!

- Жена в командировке, теща в больнице. Возвращаюсь с работы, а за входной дверью шум. Достаю травматику, врываюсь в квартиру, всаживаю всю обойму в тещу. Оказалось ее выписали раньше времени.

- Выходит, ты тещу не узнал?

- Узнал. Но вида не подал.

Жена стоит со сковородкой, муж спрятался под диван.

- Выходи, последний раз прошу!

- Кто в доме хозяин? Сказал - не выйду, значит не выйду!

Мчится байкер на мотоцикле, а у него на спине надпись:

- Если ты сейчас это читаешь, значит моя подруга свалилась где-то по дороге.