Веселое настроение - это легко: новая подборка анекдотов на день

- Чай.

- А может, что-нибудь покрепче?

- Ну положи два пакетика, пожалуй.

Идет женщина поздно вечером с работы, вдруг, слышит пьяный мужик ей кричит:

- Иди сюда.

Она испугалась и подошла.

Мужик:

- Становись к забору раком.

Она встала, а сама испуганным голосом говорит:

- Может я хоть колготки сниму.

Мужик:

- Не надо, я так перелезу.

На кухне я очень легко снимаю стресс. Например, достала из холодильника бройлера, назвала его Сергеем Николаевичем, отрезала все, что захотела, опалила на газовой конфорке и медленно опустила в кипяток...

Интервью с именинником.

- Как вам удалось дожить до 100 лет?

- Раз в год я устраиваю своему организму алкогольную шоковую терапию.

- И сколько вы тогда выпиваете?

- В этот день я не пью.

Женился. Думал, она будет готовить как мама, а она бухает как папа...