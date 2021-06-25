Веселое настроение - это легко: новая подборка анекдотов на день

- Чай.
- А может, что-нибудь покрепче?
- Ну положи два пакетика, пожалуй.
Идет женщина поздно вечером с работы, вдруг, слышит пьяный мужик ей кричит:
- Иди сюда.
Она испугалась и подошла.
Мужик:
- Становись к забору раком.
Она встала, а сама испуганным голосом говорит:
- Может я хоть колготки сниму.
Мужик:
- Не надо, я так перелезу.
На кухне я очень легко снимаю стресс. Например, достала из холодильника бройлера, назвала его Сергеем Николаевичем, отрезала все, что захотела, опалила на газовой конфорке и медленно опустила в кипяток...
Интервью с именинником.
- Как вам удалось дожить до 100 лет?
- Раз в год я устраиваю своему организму алкогольную шоковую терапию.
- И сколько вы тогда выпиваете?
- В этот день я не пью.
Женился. Думал, она будет готовить как мама, а она бухает как папа...