Зарядись отличным настроением: шутки на вечер для отличного настроения

- Бабушка, где мой айкос?
- На антресоли.
- А что такое антресоль?
- А что такое айкос?
- Почему люди так любят смотреть футбол?
- Потому что, футбол - это такое уникальное зрелище, когда миллионы бедных могут посмеяться над 22 миллионерами.
Объявление: "Требуется на очень большую зарплату телепат. Куда обращаться - сами знаете".
- Ты этот футбол любишь больше, чем меня!
- Зато я тебя люблю больше, чем бобслей, художественную гимнастику, керлинг, синхронное плавание и фигурное катание вместе взятые!
- Сегодня на кухне буду новую мойку ставить!
- А чем тебя старая не устроила?
- Низкая, чтобы из крана воды в чайник набрать, надо в ней всю посуду перемыть!