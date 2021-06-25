Зарядись отличным настроением: шутки на вечер для отличного настроения

- Бабушка, где мой айкос?

- На антресоли.

- А что такое антресоль?

- А что такое айкос?

- Почему люди так любят смотреть футбол?

- Потому что, футбол - это такое уникальное зрелище, когда миллионы бедных могут посмеяться над 22 миллионерами.

Объявление: "Требуется на очень большую зарплату телепат. Куда обращаться - сами знаете".

- Ты этот футбол любишь больше, чем меня!

- Зато я тебя люблю больше, чем бобслей, художественную гимнастику, керлинг, синхронное плавание и фигурное катание вместе взятые!

- Сегодня на кухне буду новую мойку ставить!

- А чем тебя старая не устроила?

- Низкая, чтобы из крана воды в чайник набрать, надо в ней всю посуду перемыть!