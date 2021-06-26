Шутка-минутка с утра: смешные анекдоты, которые улыбнут

Две подруги:
- Я худею.
- Давно?
- Почти полчаса.
- Заметно уже.
- Правда?
- Ага. В глазах голодный блеск.
- Доктор, что у меня?
- Ничего страшного, просто у вас низкий гемоглобин. Погуглите, что там нужно принимать. Если я вам напишу на бумажке, вы все равно ничего не поймете.
Женщина звонит диетологу:
- Доктор, мне кажется, у меня лишний вес.
- Почему вы так решили?
- Да вот, купила сегодня говорящие весы, взвесилась на них.
- И что же они вам сказали?
- Они сказали: "По одному, пожалуйста".
- Вообще-то я предпочитаю французскую и марокканскую кухни!
- Давай заливай уже свой "Ролтон", мне чайник нужен.
- Ты меня любишь?
- Да.
- А когда поженимся?
- Ну нельзя же так резко менять тему разговора.