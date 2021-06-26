Шутка-минутка с утра: смешные анекдоты, которые улыбнут

Две подруги:

- Я худею.

- Давно?

- Почти полчаса.

- Заметно уже.

- Правда?

- Ага. В глазах голодный блеск.

- Доктор, что у меня?

- Ничего страшного, просто у вас низкий гемоглобин. Погуглите, что там нужно принимать. Если я вам напишу на бумажке, вы все равно ничего не поймете.

Женщина звонит диетологу:

- Доктор, мне кажется, у меня лишний вес.

- Почему вы так решили?

- Да вот, купила сегодня говорящие весы, взвесилась на них.

- И что же они вам сказали?

- Они сказали: "По одному, пожалуйста".

- Вообще-то я предпочитаю французскую и марокканскую кухни!

- Давай заливай уже свой "Ролтон", мне чайник нужен.

- Ты меня любишь?

- Да.

- А когда поженимся?

- Ну нельзя же так резко менять тему разговора.