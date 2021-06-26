Хорошее настроение заказывали? Самые смешные анекдоты

Женщина бывает честной и искренней только во время истерики… Спровоцируйте её и вы восторженно содрогнётесь от того, что она действительно думает о вас!

— Ну что ж, дочери, еду я в далекие края. Что привезти вам? — Пап, а можно как-то менее пафосно за хлебом сходить?

Даже сказки доказывают, что все мужчины одинаковые … вы заметили, что в сказке о царе Салтане, царь выбрал ту, которая намекнула на ceкс.

Американские полицейские жестоко избили китайца, спросив его имя. “Я потерял веру в человечество”, – заявил Фак Ю.

Есть такая организация – Пенсионеры. Вступаешь раз и навсегда.