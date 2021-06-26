Позитив на весь вечер: свежая подборка анекдотов

- Нельзя мочиться в бассейн, Вас выдает красная жидкость. Покиньте бассейн немедленно!

- А может у меня критические дни!

- Мужчина, Вы издеваетесь?

Таможенник говорит туристу:

- Валюта, оружие, наркотики?

- Нет, спасибо. Если можно чашечку кофе.

Как-то на одной упаковке из-под каши быстрого приготовления разглядел рекламный слоган, после прочтения которого завтрак застрял в горле: "Съешь-ка кашку!".

Ничто так не снимает сонливость, как чашечка крепкого, сладкого, горячего кофе, выплеснутая на голый живот.

- Врачебная тайна строго соблюдается докторами?

- Конечно. Вы только гляньте на их почерк.