Позитив на весь вечер: свежая подборка анекдотов

- Нельзя мочиться в бассейн, Вас выдает красная жидкость. Покиньте бассейн немедленно!
- А может у меня критические дни!
- Мужчина, Вы издеваетесь?
Таможенник говорит туристу:
- Валюта, оружие, наркотики?
- Нет, спасибо. Если можно чашечку кофе.
Как-то на одной упаковке из-под каши быстрого приготовления разглядел рекламный слоган, после прочтения которого завтрак застрял в горле: "Съешь-ка кашку!".
Ничто так не снимает сонливость, как чашечка крепкого, сладкого, горячего кофе, выплеснутая на голый живот.
- Врачебная тайна строго соблюдается докторами?
- Конечно. Вы только гляньте на их почерк.