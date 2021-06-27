Сон - для слабаков, грусть - для неудачников: анекдоты на утро

У меня дома живут кот и собака. Каждый раз, когда в гости приходит кто-то новый и спрашивает не кусается ли собака, я отвечаю нет. Наивные, они не знают, что у меня кусается кот.

Мальчик спрашивает:

- Тетя Галя, а зачем вы все время краситесь?

- Чтобы быть красивой.

- И через сколько лет это даст эффект?

- Комп - это зло!

- Ага!

- Выключу щас, а то ничего не успеваю сделать.

- Я вчера выключила и появилось два новых зла - холодильник и телевизор...

- Сара, я слыхала, что вы выходите замуж?

- Да.

- А жених знает, сколько вам лет?

- Частично...

Дочка, все люди говорят, что ты уже спишь со своим женихом.

- Люди тебе наговорят, бабуль, ты их больше слушай, у них если с кем-нибудь переспишь - так уж сразу жених!