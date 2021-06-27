Вспышка отличного настроения с веселыми анекдотами

Вот говорят, что собаки – лучшие друзья человека. Но даже мой худший враг не будет смотреть мне прямо в глаза, и при этом срать на ковёр в гостинной…

Красное вино хорошо подходит к мясу, а раз уж я полностью состою из мяса, то кто я такой, чтобы сопротивляться.

– А лет тебе сколько?

– У женщин возраст не спрашивают.

– А весишь сколько?

– Мне 37.

Известно, что пессимист – это хорошо информированный оптимист.

Из нового: интроверт – это хорошо инфицированный экстраверт.

Помните мы когда-то пели: “Умчи меня олень, в свою страну оленью”? Оглянитесь вокруг.

Вам не кажется, что он таки нас домчал?