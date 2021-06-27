Много смеха в воскресный вечер: порция веселых шуток

- Мне всего год, а у меня есть свой дом, личный официант, массажист, аниматор. А ты чего достиг в этой жизни?

- Ну, мне не повезло родиться котом...

- Сейчас нам с женой по пятьдесят. А так иногда хочется, чтобы она оставалась такой же козочкой, какой была в двадцать.

- Если бы она оставалась такой же козочкой, рядом с ней был бы уже другой козел...

Как отличить интеллигентного человека от простого? Если простого спросить, в чем смысл жизни, он вам его тут же и выложит. А если спросить интеллигентного - обязательно пошлет вас в жопу, поскольку считает некультурным отнимать 10 часов вашего времени...

- Мадам, давайте с Вами займемся любовью!

- Ой! Какая наглость, у меня прямо нет слов!

- А Вы, если согласны, просто кивните.

Сосед:

- За что это на тебя жена вчера вечером так орала?

- Да за библиотеку.

- Ходил в библиотеку?

- Да.

- А орала-то за что?

- В женских трусах домой пришел.