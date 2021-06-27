Много смеха в воскресный вечер: порция веселых шуток

- Мне всего год, а у меня есть свой дом, личный официант, массажист, аниматор. А ты чего достиг в этой жизни?
- Ну, мне не повезло родиться котом...
- Сейчас нам с женой по пятьдесят. А так иногда хочется, чтобы она оставалась такой же козочкой, какой была в двадцать.
- Если бы она оставалась такой же козочкой, рядом с ней был бы уже другой козел...
Как отличить интеллигентного человека от простого? Если простого спросить, в чем смысл жизни, он вам его тут же и выложит. А если спросить интеллигентного - обязательно пошлет вас в жопу, поскольку считает некультурным отнимать 10 часов вашего времени...
- Мадам, давайте с Вами займемся любовью!
- Ой! Какая наглость, у меня прямо нет слов!
- А Вы, если согласны, просто кивните.
Сосед:
- За что это на тебя жена вчера вечером так орала?
- Да за библиотеку.
- Ходил в библиотеку?
- Да.
- А орала-то за что?
- В женских трусах домой пришел.