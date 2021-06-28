Делимся позитивной энергией: утренние анекдоты

Мужчина - женщине:
- Вы знаете, алкоголь делает вас такой милой и очаровательной.
- Да что вы говорите? Но я ведь еще не пила.
- А я уже третью рюмочку пропустил.
Мужик приходит домой, грустный такой. Жена его спрашивает:
- Почему ты такой грустный?
- Да вот, у друга теща умерла.
- Ну а ты-то что из-за этого грустишь?
- Потому что всем так везет, и только одному мне нет.
- Лучшие всегда покидают нас первыми!
- Ты о чем?
- Да опять кто-то все самые хорошие конфеты из вазы повытаскивал...
Абрам встречает Хаима.
- Хаим, у тебя дома твой управдом занимается сексом с твоей Сарой!
Прибегают они к Хаиму домой. Хаим заглядывает в замочную скважину и облегченно вздыхает:
- Абрам, ты меня напугал. Это не мой управдом.
- Петька, ты почему не отдал мне честь?
- Виноват, Василий Иванович, должно быть уснул.
- Ну, слава богу, а то я подумал, что ты меня не уважаешь!