Делимся позитивной энергией: утренние анекдоты

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Понедельник, 28.06.2021
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06:00 Сегодня Телеграф

Мужчина - женщине:

- Вы знаете, алкоголь делает вас такой милой и очаровательной.

- Да что вы говорите? Но я ведь еще не пила.

- А я уже третью рюмочку пропустил.

Мужик приходит домой, грустный такой. Жена его спрашивает:

- Почему ты такой грустный?

- Да вот, у друга теща умерла.

- Ну а ты-то что из-за этого грустишь?

- Потому что всем так везет, и только одному мне нет.

- Лучшие всегда покидают нас первыми!

- Ты о чем?

- Да опять кто-то все самые хорошие конфеты из вазы повытаскивал...

Абрам встречает Хаима.

- Хаим, у тебя дома твой управдом занимается сексом с твоей Сарой!

Прибегают они к Хаиму домой. Хаим заглядывает в замочную скважину и облегченно вздыхает:

- Абрам, ты меня напугал. Это не мой управдом.

Много смеха в воскресный вечер: порция веселых шуток

- Петька, ты почему не отдал мне честь?

- Виноват, Василий Иванович, должно быть уснул.

- Ну, слава богу, а то я подумал, что ты меня не уважаешь!

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 229

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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