День точно не пройдет даром: уморительные анекдоты для хорошего настроения

Как реагируют жены на Виагру?
Итальянка:
- Дорогой, немедленно купи пять упаковок!
Еврейка:
- Дорогой, немедленно покупаем акции этой компании!
- Почему девушки носят телефоны в заднем кармане джинсов?
- Так даже плоская попа кажется больше.
- Доктор, могу ли я надеяться на жизнь?
- Конечно, на загробную.
Муж и жена разгадывают сканворд. Муж читает:
- Домашнее животное, любящее поесть, поспать и погулять. Три буквы.
И предостерегающе подносит к лицу жены кулак.
Оптимист, даже оказавшись в глубокой жопе, радуется далекому слабому свету.